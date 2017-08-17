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Россия запустила в космос спутник военного назначения

Четверг, 17 августа 2017 09:52
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«С космодрома Байконур успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса “Протон-М” с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сказали в военном ведомстве.
Общее руководство пуском ракеты осуществлял командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко, прибывший на космодром для контроля подготовки и проведения запуска космического аппарата.
«Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя “Протон-М” прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя», — сообщили в Минобороны.
Контроль осуществлялся наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил.

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