Судебные приставы помирили соседей

Миром окончилось энергичное противостояние владельцев двух соседних участков. А начиналось все достаточно драматично – с судебного процесса. В рамках исполнения его решения судебные приставы-исполнители отдела по Карасунскому округу г. Краснодара выехали на исполнительные действия по переносу забора в соответствии с требованиями взыскателя.

Спорная ограда служила границей двух домовладений краевого центра. В какой-то момент один из граждан счел, что сосед установил забор не по меже, вторгшись на его территорию. В ходе разбирательства суд вынес решение о переносе забора и сносе навесов на участке должника.

Взыскателю было предоставлено право осуществить перенос забора за свой счет, а средства, затраченные на данные работы, в дальнейшем взыскать с соседа в судебном порядке. Поначалу такой сценарий устроил гражданина, и приглашенный специалист земельного комитета в присутствии судебных приставов приступил к замеру площадей участков. Однако через короткое время враждовавшие ранее соседи объединились на почве недовольства работой землемера.

И должник, и взыскатель единодушно объявили приставам о том, что конфликт исчерпан и с собственными участками и заборами они разберутся самостоятельно. После этого должник оплатил исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей, и исполнительный лист из ОСП по Карасунскому округу был отозван.