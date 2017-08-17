«Ростелеком» и канал Nickelodeon ждут юных краснодарцев в «День, когда пора играть!»

Традиционный детский праздник Nickelodeon и «Ростелекома» в этом году пройдет в в Краснодаре в парке «Солнечный остров» 20 августа. Семейный развлекательный телеканал и «Интерактивное телевидение 2.0» от «Ростелекома» приглашают детей и их родителей провести день на свежем воздухе.

В день праздника Nickelodeon Россия по традиции отключает эфир на 6 часов, призывая телезрителей активно проводить время с друзьями и родителями в своем городе.

Для мальчиков и девочек дошкольного возраста в парке будут организованы специальные зоны, где они смогут раскрасить персонажей любимых мультфильмов. Дети постарше смогут самостоятельно смастерить героев Nickelodeon на творческом мастер-классе, а также собрать большой пазл в специальной игре «Проводник Ростелекома». Любителей активных игр пригласят пройти через картонный лабиринт, окунуться в бассейн с шариками и поиграть в мегаволейбол — волейбол с огромным мячом.

Для юных поклонниц анимационных сериалов «Шиммер и Шайн» и «Нелла, отважная принцесса» откроется салон красоты. После можно будет сделать памятные снимки в фотозоне. Родители тем временем смогут отдохнуть в лаунж-зоне.

На сайте проекта http://igraem.nickelodeon.ru проходит тематический творческий конкурс, где дети могут поделиться идеями, как они хотели бы провести «День, когда пора играть». Каждую неделю 10 самых креативных идей публикуются на сайте, а их авторы получают подарки. Конкурс продлится до 20 августа.

Гости «Дня, когда пора играть!» в Краснодаре смогут лично протестировать и оценить возможности «Интерактивного ТВ 2.0» от «Ростелекома», а также подать заявку на подключение, чтобы дети могли смотреть передачи Nickelodeon в удобное для себя время.