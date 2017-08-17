Эксперты ОНФ проинспектировали соблюдение правил торговли табачными изделиями в Краснодарском крае

В преддверии нового учебного года, активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае провели проверку соблюдения пункта «антитабачного» закона, запрещающего розничную торговлю сигаретами на расстоянии менее 100 м от образовательных учреждений.

К мониторингу было подключено 16 муниципальных образований, где эксперты Народного фронта выявляли адреса образовательных учреждений, рядом с которыми могут находиться магазины, торгующие табачными изделиями. В результате проверок подтвердились факты нарушений в двух районах края, а именно: Абинский район – 6 учебных заведений, вблизи которых продают табак, город Новороссийск – 6 учебных заведений. Один факт продажи зафиксирован и в центре Краснодара.

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» направлен на защиту от вредного влияния табачного дыма на некурящих граждан, а также на профилактику распространения потребления табака среди несовершеннолетних. В законе прописаны запреты на курение в помещении и на территории образовательных учреждений, на детских площадках.

Стоит отметить, что региональное отделение Народного фронта аналогичный мониторинг проводило и в 2016 г., тогда было исследовано 59 учебных учреждений на территории края и в 7 муниципальных образованиях выявили нарушения. Был направлен запрос в прокуратуру Краснодарского края и в управление Роспотребнадзора. После рейда общественников в большинстве магазинов табачные изделия были сняты с продажи.

Проверка ОНФ в этом году показала, что закон не соблюдается в основном владельцами крупных торговых сетей.

Член регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Наталья Котова, активно участвовавшая в выявлении правонарушений, сообщила, что в результате мониторинга на территории Абинского района установлены нерадивые предприниматели. «В этом году нарушителей по сравнению с предыдущим годом стало меньше, но они все же есть. Собственникам магазинов неоднократно вручались письма о запрете реализации табачных изделий и выполнении требований закона. На сегодняшний момент проблема находится под нашим постоянным контролем. Остается только надеяться, что общими усилиями все же удастся в ближайшем будущем полностью переломить сложившуюся ситуацию и законопослушных представителей бизнеса станет больше», – резюмировала Котова.

Итоги мониторинга будут направлены главам муниципальных образований края, где выявлены нарушения и в региональную прокуратуру. Сведения с информацией о фактах нарушений правил розничной торговли табачной продукции и с просьбой наложить административные взыскания за данные нарушения поступят и в краевой Роспотребнадзор.

Мониторинг исполнения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» продлится до конца августа.