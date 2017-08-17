В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Ейский морской порт» за невыплату заработной платы сотруднику акционерного общества

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Ейский морской порт» (далее - ОАО «ЕМП»). Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

По версии следствия, в период времени с июля 2015 года по август 2016 года генеральный директор ОАО «ЕМП» не выплачивал начальнику коммерческого отдела той же организации заработную плату. Сумма задолженности составила 420 тысяч рублей.

В настоящее время переводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.