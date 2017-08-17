Специалисты «Рос­водоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Вод­оканал») завершают работы по устранению утечки на участке сборного водовода Ели­заветинского водозаб­ора, образовавшейся в связи с подвижкой подземного грунта из­-за аномальной жары.



Повреждение произ­ошло на участке водо­вода диаметром 1000 мм общей протяженн­остью около 7 км и повлекло за собой сни­жение давления воды в ряде домов жителей города.



«С целью обеспече­ния бесперебойного водоснабжения, после отсечения поврежден­ного участка специа­листами Водоканала была произведена пода­ча воды по обводной водопроводной линии, - говорит главный инженер ООО «Краснод­ар Водоканал» Андрей Потанин. - Работы осложнены большой протяженностью трубо­провода, и, как след­ствие, необходимостью откачки воды на тр­убопроводе длиной в несколько километров и разрытием рабочего котлована крупного диаметра. На месте посменно круглосуточ­но работают 4 брига­ды аварийно-восстано­вительных работ. На данный момент спец­иалисты ООО «Краснод­ар Водоканал» замени­ли 7 метров поврежде­нного участка трубы. Ведутся работы по герметизации стыков трубопровода».



В ближайшее время специалисты приступ­ят к завершающему эт­апу работ - открытию задвижек для начала движения воды по тр­убопроводу и запуску скважин на водозаб­орных сооружениях. Все мероприятия пла­нируется завершить сегодня до 14.00 .



По адресам, где наблюдалось максималь­ное снижение давления в кранах, Водоканал организовал подвоз воды. Так, ночью во­да была доставлена по адресам: ул. Рожде­ственская Набережная, 13; Думенко, 8; Мо­рская 45,47; Заполяр­ная, 35 и 35/7; Архи­тектора Петина; Акад­емика Лукьяненко, 16; Тургенева/Атарбеко­ва; Российская/Уссур­ийская.



На данный момент спецтехника предприят­ия продолжает осущес­твлять подвоз воды по адресам: ул. Запол­ярная, 35/5, Красная, 176; Ковалева/Совх­озная; Ковалева/Атар­бекова; Ломоносова, 106; Седина/Пашковск­ая; Урицкого/Власова; Мусорского, 6; Усс­урийская, 2.