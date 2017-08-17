Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершают работы по устранению утечки на участке сборного водовода Елизаветинского водозабора, образовавшейся в связи с подвижкой подземного грунта из-за аномальной жары.
Повреждение произошло на участке водовода диаметром 1000 мм общей протяженностью около 7 км и повлекло за собой снижение давления воды в ряде домов жителей города.
«С целью обеспечения бесперебойного водоснабжения, после отсечения поврежденного участка специалистами Водоканала была произведена подача воды по обводной водопроводной линии, - говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин. - Работы осложнены большой протяженностью трубопровода, и, как следствие, необходимостью откачки воды на трубопроводе длиной в несколько километров и разрытием рабочего котлована крупного диаметра. На месте посменно круглосуточно работают 4 бригады аварийно-восстановительных работ. На данный момент специалисты ООО «Краснодар Водоканал» заменили 7 метров поврежденного участка трубы. Ведутся работы по герметизации стыков трубопровода».
В ближайшее время специалисты приступят к завершающему этапу работ - открытию задвижек для начала движения воды по трубопроводу и запуску скважин на водозаборных сооружениях. Все мероприятия планируется завершить сегодня до 14.00 .
По адресам, где наблюдалось максимальное снижение давления в кранах, Водоканал организовал подвоз воды. Так, ночью вода была доставлена по адресам: ул. Рождественская Набережная, 13; Думенко, 8; Морская 45,47; Заполярная, 35 и 35/7; Архитектора Петина; Академика Лукьяненко, 16; Тургенева/Атарбекова; Российская/Уссурийская.
На данный момент спецтехника предприятия продолжает осуществлять подвоз воды по адресам: ул. Заполярная, 35/5, Красная, 176; Ковалева/Совхозная; Ковалева/Атарбекова; Ломоносова, 106; Седина/Пашковская; Урицкого/Власова; Мусорского, 6; Уссурийская, 2.
«Краснодар Водоканал» завершает работы по устранению повреждения на сетяхЧетверг, 17 августа 2017 15:19
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Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершают работы по устранению утечки на участке сборного водовода Елизаветинского водозабора, образовавшейся в связи с подвижкой подземного грунта из-за аномальной жары.