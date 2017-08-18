В Северском районе директор организации подозревается в коммерческом подкупе

Следственным отделом по Северскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Транс-Водоканал». Он подозревается в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере (п.«г» ч.7 ст.204 УК РФ).

По версии следствия, на основании договора подряда организацией-подрядчиком выполнялись работы по строительству и проведению внеплощадочного трубопровода в поселке Афипском. Осенью 2016 года генеральный директор организации-подрядчика в связи с необходимостью согласования схемы временной врезки подачи питьевой воды и обсуждения условий заключения договора по временному водоснабжению объекта обратился к директору ООО «Транс Водоканал». Используя свое должностное положение и служебные полномочия, тот выдвинул требование о передаче ему 100 тысяч рублей за получение разрешения на подключение и подачу воды. После того, как данная сумма была передана, директор потребовал за выдачу технических условий на подключение к водопроводу еще 300 тысяч рублей. О данном факте мужчина сообщил в правоохранительные органы. В апреле 2017 года заявитель встретился с директором организации и передал ему требуемую сумму, после чего его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю, действовавшие по поручению следователя СКР.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.