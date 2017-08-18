В Краснодаре директор предприятия подозревается в невыплате заработной платы

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Строительная компания «Кубань». Он подозревается в невыплате заработной платы подчиненным работникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, руководитель предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий, в период с декабря 2016 года по апрель 2017 года в полном объеме не выплачивал заработную плату 303 подчиненным сотрудникам. При этом у директора имелась возможность погашения задолженности, однако он расходовал деньги на иные цели, в том числе производил расчеты с поставщиками. В результате задолженность по зарплате составила более 35,7 миллионов рублей, которая до настоящего времени не погашена.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.