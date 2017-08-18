Морские кометы для Сочи построят в Крыму

Судостроительные заводы «Вымпел» из Ярославской области и крымский «Море» подписали соглашение о совместном создании серии скоростных кораблей на подводных крыльях. Уже следующим летом быстроходные кометы свяжут олимпийскую столицу и полуостров.

- Корабли, которые мы строим по линии гособоронзаказа, должны достраиваться непосредственно на месте, на воде. Когда-то достроечная база у предприятия была в Феодосии. Мы долго выбирали новую площадку, но когда посетили завод "Море", все вопросы отпали, - сообщил гендиректор судостроительного завода «Вымпела» Олег Белков.

Морские кометы курсировали по морям и рекам нашей страны еще в советское время. В СССР выпустили около сотни таких кораблей, часть из которых пошла на экспорт. Это было сравнительно небольшое 35 метров в длину и 11 метров в ширину быстроходное судно, предельная скорость которого составляла 60 километров в час. Вместимость "Кометы" варьировалась в зависимости от модификаций, но в среднем составляла 120 пассажиров. Сегодня уже завершается строительство модифицированной версии знаменитой советской кометы. «Комета- 120М» переведена из судосборочного цеха-эллинга на достроечное место. В ближайшее время предстоит выполнить центровку и окончательную установку двигателей. Затем специалисты приступят к электромонтажным работам, произведут окраску корпуса.

- За счет того, что корабль движется, опираясь на воду одним крылом, и не соприкасается другими частями с водой, площадь соприкосновения, по сравнению со стандартными кораблями, у него в десятки раз меньше, соответственно, ему на одну морскую милю нужно топлива в разы меньше, чем остальным кораблям. Экономия по топливу позволяет удешевить стоимость билета для пассажира, от чего мы и отталкивались, когда делали бизнес-модель пассажиродвижения в Черном море, - отметил Олег Белков.

Если на линии из Кубани в Крым будут курсировать именно суда на подводных крыльях, стоимость билета можно удержать на уровне 1500-1600 рублей, считают специалисты.

Ирина СИЗОВА