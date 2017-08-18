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ЦБ начинает выпуск полимерных денег

Пятница, 18 августа 2017 09:43
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Центробанк начинает использовать полимеры для повышения защиты купюр. Банкноту номиналом 200 рублей изготовят с использованием специальной полимерной пропитки бумаги и покроют защитным лаком. А на памятной купюре к чемпионату мира по футболу-2018 планируется опробовать новые защитные элементы, изготовленные с применением полимерного материала подложки. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ЦБ.
Сейчас в банкнотах Банка России используется бумага, содержащая 100% хлопка. Применение же полимеров повысит их прочность фактически до уровня пластика.
Впрочем, с утилизацией полимерных денег в будущем могут возникнуть проблемы, указали эксперты.

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