В Госдуме предложили обязать уволенных чиновников отчитываться о расходах

В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разрабатываются поправки в законодательство, которые позволят контролировать расходы чиновников после их увольнения с государственной и муниципальной службы. Об этом РБК рассказал глава комитета, член фракции «Единой России» Василий Пискарев. Речь идет о поправках в закон о противодействии коррупции, они могут быть внесены в осеннюю сессию, сказал депутат.

«Мы намерены разработать и внести поправки, которые обяжут госслужащих предоставлять информацию о своих расходах не только пока они занимают свои должности, но и в течение нескольких лет после увольнения», — сказал он. Срок, в течение которого экс-чиновники после увольнения должны будут отчитываться о тратах, пока обсуждается.

«Есть все основания полагать, что среди чиновников могут быть те, кто скрывает свои реальные доходы, находясь на госслужбе, и начинает ими пользоваться после увольнения, полагая, что это останется без контроля со стороны общества и правоохранителей», — объяснил необходимость внесения поправок Пискарев.

«По закону если расходы [чиновника] превышают доходы, то имущество обращается в доход государства», — напомнил Пискарев.

Пока законопроект не готов, уточнил парламентарий. Инициатива обсуждается на уровне экспертных комиссий при комитете по безопасности. Аналогичные инициативы прорабатываются и в ведомствах, «отвечающих за антикоррупционную политику», но не уточнил в каких. «Нам не важно, кто первым внесет инициативу. Важно, чтобы она была качественно проработана и способствовала максимально эффективной профилактике коррупции», — добавил он. ​Перед внесением законопроект будет вынесен на рассмотрение экспертного совета фракции «Единой России». Возможно еще и общественное обсуждение, добавил Пискарев.