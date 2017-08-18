В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении жителя Волгоградской области за покушение на дачу взятки должностному лицу

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Волгоградской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение им заведомо незаконного бездействия).

По версии следствия, 2 августа 2017 года, сотрудники линейного отдела полиции на территории железнодорожного вокзала станции Новороссийск пресекли административные правонарушения, совершенные 24-летним мужчиной, предусмотренные ч. 1 ст. 6.9 и ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и их потребление).

В тот же день, в ходе административного разбирательства в кабинете начальника линейного отдела полиции на станции Новороссийск, правонарушитель передал правоохранителю взятку в сумме 11 тысяч рублей за не составление в отношении него административного материала. Однако, сотрудник полиции отказался от взятки. Преступные действия мужчины были пресечены.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан