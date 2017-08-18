Третий этап «Хрустальных звездочек»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в очередной раз проходит третий этап ежегодного Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки».

13 августа в известном на всю страну лагере отдыха состоялось торжественное открытие смены. Через день, 15 августа, у юных дарований прошел конкурсный просмотр в номинации «вокал». Члены профессионального жюри прибыли в «Орлёнок» днем раньше и сразу же включились в работу.

После длившихся несколько часов просмотров мастер-класс для юных певцов провел певец, композитор, общественный деятель, радиоведущий «Народного радио», участник телевизионных проектов «Главная сцена», «Х-фактор», «Победитель», обладатель ордена «Чароитовая звезда» «Молодое дарование России», кандидат юридических наук Владимир Брилёв.

Днем позже перед жюри выступали ребята, демонстрирующие исполнительское мастерство. Мастер-класс с ними провела член Оргкомитета Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», заслуженный работник культуры Московской области, член Международного Союза музыкальных деятелей Елена Томилина.

А вчера, 17 августа, прошли конкурсные просмотры в номинации «хореография». Мастер-класс провёл хореограф, лауреат Международного и Всесоюзного конкурсов хореографов, обладатель Высшей награды IV Международного театрального форума «Золотой Витязь» Юрий Пузаков.

Победителей полуфинала конкурса члены жюри держат в строжайшем секрете и объявят 19 августа, на гала-концерте.

Программа смены «Хрустальные звёздочки-2017» очень насыщенная. Впереди у ребят 2 недели по-настоящему активного отдыха. Да и как иначе, когда купание на одном из лучших черноморских пляжей сочетается с репетициями и концертными выступлениями.

Среди ближайших мероприятий – съемки флеш-моба «Крылатые качели» с автором уникального проекта «Народный Махор» Ярославом Сумишевским, которые состоятся на сцене Амфитеатра ВДЦ «Орлёнок».

А 22 августа состоится концерт, посвященный Дню флага России, на котором Хрустальным звездочкам выпадет уникальный шанс спеть на одной сцене с такими звездами, как Олег Газманов и отец легендарного Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров.

Юные артисты подходят к делу крайне ответственно. Ребята разучивают знакомую каждому с раннего детства песню «Крылатые качели» и с замиранием сердца ждут встречи со знаменитыми гостями.