Кладбищенские тяжбы

Судебным приставам отдела по Белоглинскому и Новопокровскому районам для исполнения требований очередного исполнительного документа пришлось выйти на кладбище. Двоюродные брат и сестра в судебном порядке разбирались, кого и куда из многочисленной родни требуется перезахоронить спустя несколько лет.

Многочисленная родня обоих, упокоившаяся ранее, заняла участок на Северном кладбище райцентра. Конфликт между жителями села Белая Глина разгорелся из-за того, что, по мнению взыскателя, его кузина, три года назад похоронившая мужа, в процессе погребения супруга нарушила целостность могилы его отца. В исковом заявлении он потребовал перезахоронить гражданина Ш. и восстановить «первоначальное положение территории вокруг могил родителей истца», т.е. вернуть на место лавочку и поправить памятник, по мнению истца, сдвинутый с места.

Его двоюродная сестра была не согласна с решением суда и обжаловала его решение, однако Краснодарский краевой суд своим определением отказал в передаче кассационной жалобы.

Под контролем судебных приставов все работы были произведены, а останки супруга должницы были перезахоронены в могиле его матери. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.