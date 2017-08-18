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На Кубани сократят финансирование районам

Пятница, 18 августа 2017 09:49
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что районам, которые системно не осваивают выданные краем средства, будет сокращено финансирование.
По его словам, случаи несвоевременного освоения целевых средств фиксируются в ряде районов. Это происходит из-за того, что власти на местах не успевают провести необходимые конкурсные процедуры в срок и, соответственно, подписать контракты на проведение необходимых работ.
«Никаких оправданий здесь быть не может. Районам, которые системно не осваивают выданные краем средства, будем сокращать финансирование», — заявил Кондратьев на совещании по вопросам исполнения поручений.
Также, добавил он, до жителей надо доводить случаи, когда региональный бюджет выделил деньги на решение той или иной проблемы, а муниципалитет вернул их обратно.

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