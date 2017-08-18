Отдыхающие пожаловались в Общественную палату РФ на грязные пляжи на курортах Кубани

Чаще всего отдыхающие жаловались на неприветливый персонал, проблемы с перелетом и плохую инфраструктуру.
В половине случаев туристы жаловались на инфраструктуру и сервис. Треть обратившихся была недовольна работой авиаперевозчиков, отменой или задержкой рейсов. В 20% случаев граждане обращались за консультацией о курортном сборе и новых правилах Министерства транспорта насчет перевозки багажа.
Также поступали жалобы на грязные пляжи и мусор на курортах. В более чем 70% случаев это были обращения от отдыхающих в Краснодарском крае — в Анапе, Геленджике и Сочи.
«Из Сочи поступали жалобы на плохую уборку номеров, недостаток чистоты в гостиницах, неприветливый персонал. Кто-то даже подчеркнул, что в их гостинице администратор не может сказать’здравствуйте», — сказала председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Все заявления рассмотрят на общественных слушаниях осенью. По результатам работы общественники собираются разработать рекомендации для Ростуризма, передает пресс-служба Общественной палаты РФ.
Отдыхающие пожаловались в Общественную палату РФ на грязные пляжи на курортах КубаниПятница, 18 августа 2017 09:50
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Чаще всего отдыхающие жаловались на неприветливый персонал, проблемы с перелетом и плохую инфраструктуру.