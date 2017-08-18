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В Краснодаре парк «Солнечный остров» увеличат на 200 га

Пятница, 18 августа 2017 09:52
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Излюбленное место отдыха краснодарцев и гостей города парк "Солнечный остров" увеличится по площади на 200 гектаров. Участок, на котором планировалось построить гольф-клуб, вернулся в городскую собственность через суд. Власти Кубани инициировали процесс после многочисленных обращений краснодарцев, которые выступали против строительства заведения. По заверению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, зеленая зона будет благоустроена с учетом пожеланий краснодарцев.

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