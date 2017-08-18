В полной готовности

Ведомственная пожарная охрана УФСИН России по Краснодарскому краю оказывает помощь подразделениям государственной противопожарной службы МЧС. В связи с аномально жаркими температурами на Кубани участились случаи возгораний на производственных и бытовых объектах. Пожарные части учреждений уголовно-исполнительной системы Краснодарского края стали регулярно участвовать в тушении пожаров и проведении аварийно- спасательных работ на объектах, не входящих в УИС. Помощь МЧС оказывается в соответствии с действующими в крае соглашениями о взаимодействии между существующими пожарно-спасательными подразделениями и пожарными гарнизонами муниципальных образований. Только за первую половину августа текущего года ведомственные пожарные расчеты восемь раз выезжали на тушение очагов возгораний за пределами учреждений УФСИН. Необходимость их привлечения к тушению пожаров была вызвана, в том числе и близким расположением к месту ЧП. Так пожарный расчет ИК-11 помогал в тушении пожара на птицефабрике поселка Ахтарского и трижды выезжал на тушение городской свалки города Приморско-Ахтарск. Огнеборцы из ЛИУ-8 также три раза участвовали в ликвидации возгораний на городской свалке города Усть- Лабинск. А личный состав пожарной части ИК-2 во взаимодействии с МЧС тушил ночной пожар, произошедший в помещении бывшей церкви поселка Ладожского. Во всех случаях пожарным удалось успешно справиться с огнем. На вооружении подразделений ведомственной противопожарной службы УФСИН России по Краснодарскому краю состоит 17 пожарных автомобилей. Личный состав насчитывает 88 сотрудников, имеющих специальное образование и регулярно проходящих профессиональную переподготовку.