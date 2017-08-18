Отключение электроэнергии спровоцировало несколько аварий на магистральном водопроводе

Чехарда с подачей электроэнергии спровоцировала несколько аварий на магистральном водопроводе Ейского управления ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Ранним утром 15 августа без электроэнергии остались объекты Ейского управления ГУП КК «Кубаньводкомплекс», расположенные в поселке Октябрьский Ленинградского района. Вследствие чего остановились насосы, поднимающие воду по артезианским скважинам из подземного горизонта и подающие ее на участок головных сооружений для очистки от сероводорода. Остановилась и работа насосов, подающих воду в магистральный трубопровод.

После подачи электроэнергии и пуска магистрали произошел гидравлический удар, вследствие чего на водопроводе произошло три аварии, на устранение которых были направлены специалисты двух участков предприятия. Чтобы их устранить, пришлось снизить давление в магистрали до пяти атмосфер, тем самым ограничив подачи объемы воды в муниципальные образования северной зоны Кубани.

К 16.30 все аварии были устранены и в магистральный водопровод была подана вода. Но чтобы выйти на заданный режим потребовалось время, поскольку давление в магистрали повышалось постепенно. А утром 16 августа произошла еще одна авария.

Руководство Ейского управления ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по факту отключения электроэнерии, приведшему к аварийным ситуациям и потерям воды, готовит претензию АО «Кубаньэнерго».