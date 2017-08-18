В Краснодаре мужчина признан виновным в убийстве двух жителей Тихорецкого района и краже их имущества

Собранные следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему Андрею Барсукову. Он признан виновным в убийстве 58-летней женщины и 69-летнего мужчины, а также краже их имущества (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ, п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ, п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 4 июля 2016 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения Барсуков прибыл к дому 58-летней местной жительницы по улице Колхозной в городе Тихорецке, которой ранее помогал по хозяйству. Войдя в домовладение, он стал требовать от женщины вернуть ему якобы имевшийся долг за выполненные им работы. Женщина ответила, что ничего ему не должна, в связи с чем между ними возник словесный конфликт, в ходе которого пришедший задушил хозяйку дома. Убив пенсионерку и обыскав домовладение, он похитил из кошелька потерпевшей 8,5 тысяч рублей и скрылся.

Он же 13 июля 2016 года находился в гостях у 69-летнего местного жителя по улице Майской в городе Тихорецке, с которым познакомился в этот же день. В процессе употребления алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт, в связи с чем гость, разозлившись, взял металлические ножницы и нанес ими 2 удара в шею оппонента, от чего последний упал на пол. Между тем, злоумышленник продолжил наносить по телу потерпевшего удары ножницами, деревянным костылем и шваброй. Кроме того, прижав шваброй шею мужчины к полу, он не менее 7 раз прыгнул на ее края, а затем не менее 4 раз прыгнул ногами на грудь потерпевшего. После этого злоумышленник взял в комнате галстук и обвязал вокруг шеи хозяина дома, перекрыв дыхательные пути. Похитив у погибшего 15 тысяч рублей, мужчина скрылся. Смерть мужчины наступила в результате причиненных ему колото-резаных ранений шеи.

Приговором Краснодарского краевого суда Барсукову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.