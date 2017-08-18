В Армавире двое молодых людей предстанут перед судом по обвинению в разбойном нападении на местного жителя, хищении его имущества, покушении на убийство и угоне автомобиля.

Следственным отделом по городу Армавиру краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 27 и 28-летнего местных жителей по обвинению в разбойном нападении на мужчину с причинением ему тяжкого вреда здоровью (п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ), покушении на его убийство и угоне автомобиля (ч.3 ст.30, п.п.«ж,з» ч.2 ст.105, п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ). Помимо этого 25-летнему фигуранту предъявлено обвинение в умышленном уничтожении автомобиля, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 167 УК РФ). Также обвинение в укрывательстве преступления и сбыте похищенного имущества следствием предъявлено сожительнице одного из фигурантов (ст.316, ч.1 ст.175 УК РФ).

По данным следствия, в сентябре 2016 года обвиняемые, зная, что местный житель носит при себе ювелирные изделия, решили организовать разбойное нападение на него с целью хищения имущества. Распределив роли и употребив спиртное, 19 сентября 28-летний фигурант позвонил 47-летнему знакомому и предложил ему приехать в садоводческое товарищество «Расцвет» под предлогом беседы. Когда мужчина приехал, сначала один, а затем и второй соучастник стали его избивать. В ходе драки потерпевший стал оказывать сопротивление, тогда один из обвиняемых нанес ему удар в область грудной клетки, а второй в это время ударил деревянной палкой и отрезком металлической трубы по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Затем злоумышленник стал душить мужчину синтетическим шнуром. Обвиняемые обыскали личные вещи пострадавшего и похитили ювелирные украшения на сумму более 260 тысяч рублей. Полагая, что мужчина мертв, они переместили его в багажник его же автомобиля «БУД» и вывезли в лес. Проявляя эксцесс исполнителя и не убедившись в смерти потерпевшего, 27-летний обвиняемый поджег бумагу и положил ее в салон машины, оставив потерпевшего в багажнике. Смерть мужчины наступила в результате термической травмы и вдыхания продуктов горения.

В это время сожительница одного из злоумышленников избавилась от следов убийства в доме. На следующий день сожители уехали в Ставрополь, где сбыли ювелирные изделия в ломбард.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.