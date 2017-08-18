В Туапсе проводится проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней

В правоохранительные органы Туапсе 10 августа 2017 года поступило заявление матери 16-летней Лады Киселевой о ее безвестном исчезновении. По данному факту следственным отделом по городу Туапсе краевого управления СКР организовано проведение доследственной проверки.

Исходя из полученной информации, Киселева вечером 10 августа 2017 ушла с территории палаточного лагеря, расположенного в Змеином ущелье в поселке Джубга. По имеющейся информации, девушка ушла с молодым человеком. С тех пор домой несовершеннолетняя не возвращалась, на связь не выходила и ее местонахождение не установлено.

Приметы пропавшей: на вид 16 лет, рост 172 см, средней полноты, волосы длинные, окрашены в темно-красный. Была одета в сарафан фиолетового цвета с крупинками черного и серебряного цвета, синие сланцы.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшей, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Лады Киселевой, следствие просит сообщить об этом по телефону 8(918) 629-99-96.