В Сочи бывший сотрудник компании сотовой связи предстанет перед судом по обвинению в нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к компьютерной информации.

Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника одной из компаний сотовой связи, обвиняемого в нарушении тайны телефонных переговоров (ч.2 ст.138 УК РФ) и неправомерном доступе к компьютерной информации (ч.3 ст.272 УК РФ).

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2016 года молодой человек, используя свое служебное положение, осуществлял неправомерный доступ к компьютерной информации о телефонных соединениях абонента и производил копирование этих данных, после чего передавал их третьему лицу. Своими действиями обвиняемый нарушил тайну телефонных переговоров, а также конституционные права гражданина.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.