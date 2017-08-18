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Новый логистический центр появится на Кубани

Пятница, 18 августа 2017 23:52
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Вице-губернатор Андрей Коробка, курирующий сферу АПК, рассказал о том, что уже в октябре в Кореновском районе откроется новый логистический центр. Этот вопрос стоит на особом контроле главы региона Вениамина Кондратьева.
«Сейчас на Кубани действуют шесть оптово-распределительныхцентров: в Ейском, Усть-Лабинском, Динском, Калининском, Брюховецком районах и Краснодаре. Губернатор подчеркнул, что их работа должна быть системной», — сообщает пресс-службаадминистрации Краснодарского края.
Кроме строительства логистического центра в Кореновском районе, завершается строительство оптово-распределительного центра с холодильником в Лабинском районе. Планируется, что ввод в эксплуатацию произойдет также осенью 2017 года.

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