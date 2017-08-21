В Краснодаре сданы в эксплуатацию две проблемные многоэтажки

Жилые комплексы «Барселона» и «Пируэт» в 2013-м начинала строить компания «ВПИК» и должна была закончить в 2014 году. Однако объекты перешли в разряд долгостроев.

В 2016 году к завершению их строительства приступил новый инвестор — «СпецСтройКубань».

19 августа новоселье в обоих ЖК отметили более 450 семей, сообщает пресс-служба мэрии города.

Монолитно-кирпичные шестнадцатиэтажки класса комфорт плюс расположены по улице 40 Лет Победы, 97 и 97/1.

Жилые комплексы обеспечены парковочными местами, построены детские игровые площадки, рядом обустроена зеленая зона.