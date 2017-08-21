Ольга Медведева не стала комментировать информацию о своей отставке

В телефонном разговоре она отметила, что подобные официальные заявления может озвучить только руководство региона.

В Минобрнауки Краснодарского края от официальных комментариев на данную тему пока воздержались.

Напомним, Ольга Медведева была начальником городского образовательного управления с декабря 2007 года, а в апреле 2017-го ее назначили и.о. министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.