Ольга Медведева не стала комментировать информацию о своей отставке

В телефонном разговоре она отметила, что подобные официальные заявления может озвучить только руководство региона.
В Минобрнауки Краснодарского края от официальных комментариев на данную тему пока воздержались.
Напомним, Ольга Медведева была начальником городского образовательного управления с декабря 2007 года, а в апреле 2017-го ее назначили и.о. министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
Ольга Медведева не стала комментировать информацию о своей отставкеПонедельник, 21 августа 2017 08:28
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В телефонном разговоре она отметила, что подобные официальные заявления может озвучить только руководство региона.
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