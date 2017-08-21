Трамп объявит об отправке в Афганистан 4 тыс. военнослужащих

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявит об увеличении американского контингента в Афганистане и отправке в эту страну дополнительно около 4 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CBS со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их сведениям, Трамп расскажет о новой стратегии США в Афганистане и Южной Азии, которая, в частности, «настойчиво подтолкнет» власти Пакистана к отказу от предоставления убежища террористам.

CBS также проинформировал, что Белый дом рассматривал возможность внесения Пакистана в список стран-спонсоров терроризма, сокращение объемов помощи этой исламской республике и ее исключение из списка основных союзников США вне НАТО. При этом в администрации не исключают, что планы могут измениться до того, как президент выступит с обращением.

В пресс-службе Пентагона корреспонденту ТАСС не стали комментировать информацию телеканала и предложили дождаться заявления главнокомандующего.

В воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп расскажет 21 августа о принятии новой стратегии Соединенных Штатов по Афганистану и Южной Азии.

В пятницу глава государства провел заседание Совета национальной безопасности в Кэмп-Дэвиде — загородной резиденции американских президентов. Основной темой стал южноазиатский регион, в частности Афганистан. По данным агентства Reuters, хозяину Белого дома были представлены различные варианты, в том числе полный вывод дислоцированных там 8,4 тыс. американских военнослужащих, сохранение контингента, его небольшое увеличение или сокращение.