Рейтинг вероятных преемников Путина возглавили Медведев и Собянин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин оказались на первом и втором местах рейтинга возможных преемников главы российского государства Владимира Путина, составленного фондом «Петербургская политика», пишет «Коммерсант».

При составлении рейтинга были учтены достижения и неудачи политиков, общественные ожидания от них, публичность, активность, неконфликтность, наличие контркампании против них, а также частота встреч с Владимиром Путиным. По мнению специалистов, вошедшие в топ-20 политики сформируют правящую элиту в 2018-2024 года. Отмечается, что понятие «преемник» имеет широкое значение и не ограничивается одним лишь постом Президента РФ.

Итак, на третьем месте после Медведева и Собянина соответственно, оказался губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ранее работавший сотрудником службы безопасности Путина.

В первой десятке рейтинга расположились глава Минобороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, экс-министр финансов Алексей Кудрин, глава администрации Президента Антон Вайно, его заместитель Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава «Роснефти» Игорь Сечин.