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Поисковики нашли на Кубани останки шести погибших в 1942 году солдат

Понедельник, 21 августа 2017 08:40
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Все погибшие — участники Туапсинской обороны, их тела кубанская земля хранила с 1942 года. Останки шести советских солдат были найдены в ходе поисковой операции «Битва за Кавказ», в которой приняли участие 240 поисковиков с восьми регионов России. Зоной исследования стала территория горы Фонарь, урочища Кочканова и хребта Котх в районе города Горячий Ключ, там где велась Туапсинская оборонительная операция.

Известно, что останки одного солдата находились в окопе на одной позиции, а двух других — на другой. Еще трое лежали в воронке от снаряда. При одном из солдат был именной котелок, кружка и ложка. На вещах были выцарапаны инициалы. По ним поисковики надуются установить личность погибшего.

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