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В Крымском районе в аварии с грузовиком пострадал ребенок

Понедельник, 21 августа 2017 08:41
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В Крымском районе Краснодарского края произошло ДТП. Инцидент случился около хутора Новоукраинский, где автоледи на "Тойоте" выехала на "встречку" и столкнулась с "Камазом". От удара у грузовика вырвало бензобак, а передняя часть иномарки сложилась гармошкой.

В результате ДТП пострадала владелица иномарки, а также находившиеся в салоне "Тойоты" ребенок и еще двое взрослых. Прибывшие на место аварии медики в срочном порядке госпитализировали всех пострадавших.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

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