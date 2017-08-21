В Крымском районе в аварии с грузовиком пострадал ребенок

В Крымском районе Краснодарского края произошло ДТП. Инцидент случился около хутора Новоукраинский, где автоледи на "Тойоте" выехала на "встречку" и столкнулась с "Камазом". От удара у грузовика вырвало бензобак, а передняя часть иномарки сложилась гармошкой.

В результате ДТП пострадала владелица иномарки, а также находившиеся в салоне "Тойоты" ребенок и еще двое взрослых. Прибывшие на место аварии медики в срочном порядке госпитализировали всех пострадавших.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.