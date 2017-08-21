Безответственная должница лишилась квартиры

Жительница Армавира лишилась двухкомнатной квартиры из-за легкомысленного отношения к финансовым обязательствам. Судебные приставы городского отдела в рамках исполнения решения суда осуществили выселение женщины.

Взяв в долг у знакомого около полутора миллионов рублей, женщина оказалась несостоятельной должницей. Доверчивый знакомый смог соблюсти свои интересы лишь потому, что займ был оформлен под залог принадлежащей женщине двухкомнатной квартиры.

Однако добровольно расставаться с недвижимым имуществом гражданка не собиралась. Спор решался в суде, который стал на сторону исца. Но и после этого должница пыталась избежать исполнения вынесенного решения.

Судебным приставам Армавирского городского отдела пришлось дважды привлечь ее к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), ей дважды пришлось платить штрафы. Кроме этого, с женщины был взыскан исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей.

Итогом упрямства должницы стало выселение из уже не принадлежащей ей квартиры. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.