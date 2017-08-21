Родительский долг довёл до скамьи подсудимых

Дознавателем Калининского районного отдела судебных приставов возбуждено уголовное дело в отношении неплательщика алиментов из станицы Новониколаевской. Обязанный к выплате средств на содержание 16-летнего сына, гражданин злостно уклонялся от выполнения решения суда. С июля прошлого года он не передал ни копейки на содержание подростка, который находится на иждивении бывшей супруги должника.

Следует отметить, что в ноябре 2016-го года мужчина за уклонение от выплаты алиментов привлекался к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и отбыл соответствующее административное наказание, однако вывода о недопустимости игнорирования родительского долга не сделал. Между тем задолженность по алиментам превысила сумму в 85 тысяч рублей.

Поскольку никаких предпосылок к погашению долга не было, в отношении безответственного отца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), материалы которого переданы в суд.

Станичник получил новое наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.