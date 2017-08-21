В Кавказском районе по факту обнаружения костных останков мужчины возбуждено уголовное дело

В правоохранительные органы Кавказского района 16 августа 2017 года поступило сообщение об обнаружении на территории заброшенной свалки в городе Кропоткине костных останков мужчины со следами сильного термического воздействия. Личность погибшего была установлена, им оказался 34-летний местный житель. По данному факту Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе расследования уголовного дела благодаря целенаправленной работе следователя и следователя-криминалиста по раскрытию преступления при участии сотрудников полиции была установлена причастность к совершению данного преступления 28 и 39-летнего местных жителей. По версии следствия, вечером 3 апреля 2017 года мужчины совместно с погибшим распивали спиртные напитки на территории заброшенной свалки. В процессе употребления алкоголя между ними произошел конфликт из-за возникшей ревности к их общей знакомой. В ходе ссоры мужчины стали наносить множественные удары руками и ногами по голове и телу 34-летнего знакомого, после чего перенесли его тело в подвал разрушенного строения и ушли. Вернувшись через несколько дней, злоумышленники вынесли тело погибшего на улицу, обложили досками и резиной, подожгли, после чего скрылись.

В настоящее время 28-летний подозреваемый задержан, сегодня следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В связи с тем, что второй подозреваемый скрылся от органов следствия, он объявлен в федеральный розыск. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.