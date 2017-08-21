Молодежь бьёт рекорд

На участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, поступило рекордное количество заявок. Более 50 тысяч молодых людей из 190 стран мира мечтают приехать на российский курорт.

- Такое количество заявок и стран - это исторический максимум всего фестивального движения. Несмотря на то, что официально компания закончилась еще 10 июня, все заявки поступают в резерв. У ребят еще есть шанс попасть на фестиваль, если кто-нибудь из участников откажется, - сообщил руководитель управления международного взаимодействия Дирекции по подготовке и проведению Фестиваля молодежи Виталий Солонецкий.

Ожидается, что во Всемирном фестивале молодежи и студентов примут участие 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из разных стран в возрасте от 18 до 35 лет. Россия в третий раз примет фестиваль — они уже проходили в 1957 и 1985 годах. При этом в отличие от советских, современный не должен быть политизирован. Так считает Президент России Владимир Путин.

- Фестиваль должен быть посвящен просто молодым людям всего мира вне зависимости от их политических взглядов. Если у нас это получится, то тогда Россия будет хорошей площадкой для объединения молодых людей под знаками общегуманитарных ценностей. Если будут налажены прямые контакты между людьми разных стран, несмотря на существующие сложности межгосударственных отношений, и это будет иметь продолжение в налаживании творческих связей и реализации совместных проектов, это будет хорошо, - отметил Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского образовательного форума "Таврида".

Ирина СИЗОВА