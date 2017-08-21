«Ростелеком» дарит любителям кино «Больше сериалов»

«Ростелеком» предлагает подключить «Интерактивное ТВ» и получить доступ к новинкам сериалов бесплатно на 45 дней.

При подключении ТВ-пакета «Твой стартовый» или «Твой оптимальный» можно 1,5 месяца без оплаты смотреть каналы в составе пакета Amedia Premium. Подключение ТВ-пакетов «Твой продвинутый» или «Твой максимальный» даст бесплатную видеоподписку Amediateka на тот же срок.

Действующие абоненты «Интерактивного ТВ» также могут принять участие в акции и получить ТВ-пакет Amedia Premium или подписку Amediateka в зависимости от того, какой пакет каналов подключен.

Amedia Premium – это дополнительный пакет ТВ-каналов, который можно подключить к основному. В него входят каналы А1 HD, AMEDIA HIT и Amedia Premium, транслирующие самые рейтинговые сериалы и фильмы.

Подписка Amediateka в сервисе «Видеопрокат» позволит смотреть самые свежие серии популярных сериалов — «Мир дикого запада», «Молодой папа», «Большая маленькая ложь» и многие другие — одновременно со всем миром. В состав подписки включён пакет телеканалов Amedia Premium.

Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом: «Сентябрь готовит любителям сериалов множество премьер. Чтобы вы могли смотреть их в цифровом и в HD-качестве, мы дарим 1,5 месяца подписки на продукты Amedia. Подписка Amediateka позволяет смотреть все доступные серии тогда, когда вам удобно, не привязываясь к эфирному времени».

Акция продлится до 31 декабря 2017 года. Подробности на сайте rt.ru и по телефону 8-800-100-0-800.