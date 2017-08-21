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Россия погасила последний внешний долг СССР

Понедельник, 21 августа 2017 23:04
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Российская Федерация 8 августа погасила внешний долг перед Боснией и Герцеговиной, ставший последним урегулированным обязательством СССР перед иностранным государством-кредитором, сообщает Минфин РФ.
В сообщении отмечается, что задолженность перед Боснией и Герцеговиной в сумме 125,2 миллиона долларов США урегулирована соглашением между правительством РФ и Советом министров Боснии и Герцеговины об урегулировании обязательств бывшего СССР по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей СФРЮ, подписанным в Москве 21 марта 2017 года и вступившим в силу 20 июля 2017 года.

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