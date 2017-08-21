ВМС США приостановят операции по всему миру из-за инцидента с эсминцем

Адмирал ВМС США, руководитель военно-морскими операциями Джон Ричардсон сообщил, что в связи с двумя последними инцидентами с кораблями было принять решение приостановить операции ВМС во всем мире.
«Это — уже второй инцидент за последние три месяца», — приводит AFP его слова.
В ночь на понедельник неподалеку от берегов Сингапура столкнулись эсминец ВМС США John S. McCain и либерийское торговое судно Alnic. В результате инцидента пострадали пять моряков американского военного корабля, еще десять членов экипажа числятся пропавшими без вести.
17 июня ракетный эсминец Fitzgerald чуть не затонул у берегов Японии, столкнувшись с филиппинским грузовым судном. В результате инцидента весь экипаж эсминца был уволен.
ВМС США приостановят операции по всему миру из-за инцидента с эсминцемПонедельник, 21 августа 2017 23:05
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Адмирал ВМС США, руководитель военно-морскими операциями Джон Ричардсон сообщил, что в связи с двумя последними инцидентами с кораблями было принять решение приостановить операции ВМС во всем мире.