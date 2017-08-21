В Краснодаре ремонт улицы Тургенева начнется после 5 сентября

Как рассказал на совещании в администрации Краснодара заместитель директора городского департамента строительства Александр Мадовский, в настоящее время на аукционе завершился этап приема заявок от компаний, готовых провести работы по улице Тургенева. О своей готовности в указанные сроки выполнить необходимые работы заявила только одна подрядная организация. Ориентировочная дата проведения самого аукциона — 25 августа, планируемая дата заключения контракта — 5 сентября. После этого подрядчик обязан будет приступить к работам.

Протяженность участка от Кубанской Набережной до Монтажников — 1,634 км.