В Краснодаре 3 трамвайных маршрута на 5 дней изменят движение

Изменения коснутся работы трамвайных маршрутов № 6, 7, и 22 в вечернее время в период с 23 по 27 августа.

Трамваи маршрутов № 6 (от Юбилейного микрорайона) и № 7 (от Западного депо) после 21.20 будут следовать от ул. Ставропольской до конечной остановки «ул. Димитрова» по Титаровской и Воронежской. Обратно — тем же маршрутом, без заезда на Стасова.

Трамваи маршрута № 22 после 22.00 от конечной остановки «ул. Солнечная» проследуют в Восточное депо без заезда на конечную остановку «ул. Димитрова», сообщает «Югополису» пресс-служба КТТУ.