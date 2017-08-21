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Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре 22 и 23 августа

Понедельник, 21 августа 2017 23:12
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22 августа с сохранением до конца суток 23 августа в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с.
В случае возникновения аварий вызов по телефону 214−33−36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112» (набор по городскому и мобильному телефонам).

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