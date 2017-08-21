Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре 22 и 23 августа

22 августа с сохранением до конца суток 23 августа в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с.

В случае возникновения аварий вызов по телефону 214−33−36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112» (набор по городскому и мобильному телефонам).