«Автодор» назвал стоимость проезда по платным участкам трассы «Дон»

Еще два участка трассы М-4 «Дон» станут платными с осени 2017 года, сообщается на сайте Кабмина. Действовать такие ограничения будут 92 года, а во сколько обойдется проезд — объявят позже. Пока известно, что общая протяженность платного отрезка дороги в Ростовской области составит 103,28 километров (с 1096,6 километра до 1119,5 километра). В Краснодарском крае заплатить придется за проезд на участке от 119 километра до 139 километра.

Средства, собранные с автомобилистов, будут использоваться для содержания и ремонта участков дороги. Объехать платный участок можно будет по трассе Р-217 «Кавказ» и дороге, соединяющей на границе Ставропольского края Темрюк, Краснодар и Кропоткин.

Цены за проезд для легкового транспорта на М-4 «Дон» колеблются от 10 до 120 рублей, а для грузового — от 15 до 190 рублей. На участках с 21 по 91 километр и с 93 по 211 километр действует скидка по транспондеру. Днем она составляет 50% от фиксированной цены, а ночью — 30%.

Платные участки М-4 «Дон» обслуживаются компанией «Автодор». Планируется, что к 2020 году их общая протяженность достигнет 892 километров.