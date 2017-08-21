Швейцарская компания построит на Кубани индустриальный парк

Девелопер ООО "Дега девелопмент" хотел бы согласовать планировку нового индустриального парка "Dega Краснодар" на территории Восточной промышленной зоны кубанской столицы до конца текущего года, заявили в понедельник на встрече с губернатором Краснодарского края представители компании.

Соглашение о создании индустриального парка "Dega Краснодар" было подписано между властями Кубани и девелопером 1 июня на ПМЭФ. Сейчас стороны прорабатывают детали совместного проекта по созданию новой промышленной площадки в Краснодаре. Планируется, что первая очередь индустриального парка разместится на земельном участке площадью 66,4 гектара, находящемся в государственной собственности. В перспективе площадь индустриального парка будет увеличена до 330 гектаров.

По словам руководства компании, в "Дега девелопмент" сейчас прорабатывается список крупных сетевых компаний на предмет их размещения в краснодарском индустриальном парке, среди потенциальных резидентов — Pony Express, Wildberries, "O'Кей" и другие, а также сейчас активно ведутся переговоры с компанией Umatex на предмет локализации производства лопастей для ветропарков.

Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, власти делают все возможное, чтобы сохранить экономическую стабильность в регионе. "Мы хотим развивать не только сельское хозяйство, но и промышленность…", — сказал глава Кубани, добавив, что в крае стремятся создать максимально комфортные условия для инвесторов.

"Краснодар — это перспективный регион, мы видим здесь много интересных направлений для иностранного бизнеса", — отметил партнер Dega Group Габриэль Гантнер. Вместе с тем он указал, что нужны условия и для стимулирования российского предпринимательства.

"Объем наших инвестиций, то есть Dega, 50-60 миллионов рублей… Общие инвестиции в проект составят 200-300 миллионов евро, до полумиллиарда", — уточнил журналистам Гантнер.

Как пояснила заместитель гендиректора по стратегическому развитию ООО "Дега девелопмент" Анна Букринская, представители компании проанализировали регион и увидели определенные кластеры, которые будут наиболее перспективны, среди них: логистика, деревообработка, обрабатывающая промышленность, медицинская промышленность, сельское хозяйство и легкая промышленность.

"До 10 ноября мы хотели бы уже получить понимание, что мы можем продолжать работать над тем документом, который мы подготовили, то есть уже физически приступить к подведению инженерной инфраструктуры. И к концу года — согласовать утверждение проекта планировки, чтобы "запараллелить" процесс привлечения резидентов и подведение инженерной инфраструктуры", — сказала Букринская.