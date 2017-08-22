В Тихорецком районе бывший генеральный директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в многомиллионной неуплате налогов

Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО "Новопокровская транспортная компания". Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, женщина, состоя в должности генерального директора предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере оптовой торговли зерном, за период деятельности с 2013 года по 2014 год не предоставила в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость. В результате она уклонилась от уплаты налогов в размере, превысившем 24,5 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В настоящее время задолженность перед государством не погашена, а предприятие ликвидировано в связи с банкротством. Ввиду отсутствия у обвиняемой имущества прокурором в суд был заявлен гражданский иск о принудительном взыскании денежных средств и компенсации ущерба при поступлении на счета женщины денег либо приобретения ею каких-либо ценностей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.