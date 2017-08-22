«Краснодар Водоканал» планирует снизить количество повреждений на сетях

В рамках мероприятий по обеспечению надежной и бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжают реализацию комплекса мер, направленных на предоставление качественных услуг абонентам и снижению потерь воды.

Качественных результатов планируется достичь за счет большого объема работ, проводимых специалистами краснодарского водоканала: от установки новейшего оборудования на насосных станциях до замены десятков километров сетей столицы Кубани.

С начала года специалистами краснодарского водоканала промыто свыше 85 километров сетей, очищено свыше 70 резервуаров чистой воды в различных районах города, заменено и построено около 9,5 километров сетей. До конца года планируется промыть еще около 20 километров сетей водопровода, очистить порядка 50 резервуаров чистой воды, переложить свыше 23 километров сетей.

«В следующем году мы планируем добиться снижения аварийности на сетях до 10 процентов, - говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин. – Основная задача предприятия - бесперебойная работа всех систем водопроводно-канализационного хозяйства. Наши специалисты проводят детальный анализ повреждений, чтобы определить наличие и степень износа на участке водовода и необходимость замены сетей. Если повреждение не связано с общим состоянием трубопровода, а произошло вследствие аномально высоких летних температур, когда подвижки подземного грунта воздействуют на сети и провоцируют их внезапные порывы, то оперативно заменяется только поврежденный участок».

Данными мероприятиями специалисты ООО «Краснодар Водоканал» планируют сократить потери воды, а также минимизировать перебои в водоснабжении.