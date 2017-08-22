В Туапсе мужчина стал фигурантом уголовного дела о приготовлении к похищению знакомой

Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю по материалам, поступившим из органов ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Ростовской области, подозреваемого в приготовлении к похищению 20-летней знакомой (ч.1 ст.30, п.«г» ч.2 ст.126 УК РФ).

Установлено, что мужчина в 2013 году познакомился с жительницей Туапсе, однако в 2015 году общение между ними прекратилось по инициативе последней. На протяжении полутора лет он предпринимал попытки возобновить общение, однако знакомая отвечала отказом. По версии следствия, испытывая безответные чувства и будучи одержимым мыслью о совместном проживании с девушкой, мужчина решил ее похитить. В этой связи он стал тщательно готовиться к совершению преступления, приобретая средства нейтрализации (электрошокер, скотч, наручники и т.д.), предметы маскировки (парики, накладные усы, бороду, балаклаву), предметы самообороны (ножи, кастет, переделанный газовый пистолет, газовые баллончики), а также технические средства для слежения за девушкой. В целях установления образа жизни знакомой мужчина в августе 2017 года приехал в Туапсе и на протяжении нескольких дней осуществлял непрерывное наблюдение за ней, изучая распорядок дня. Кроме того, осознавая, что 20-летнюю девушку после похищения будут искать, он заранее подготовил от ее имени 2 письма о том, что последняя ушла самостоятельно и возвращаться не собирается, которые намеревался отправить родственникам и в полицию. В ночь на 9 августа 2017 года вооруженный вспомогательными средствами мужчина прибыл во двор дома, где жила девушка. Между тем, довести свой преступный умысел, направленный на похищение знакомой, до конца не смог, так как был задержан полицейскими.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.