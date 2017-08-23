Представители «Молодежки ОНФ» рассказали о проектах ОНФ участникам молодежного форума в Краснодарском крае

В рамках празднования Дня Российского флага эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае провели тематическую викторину для участников молодежного форума в регионе. Мероприятие состоялось в рамках молодежной смены на территории полевого лагеря «Альпика» в станице Шапсугской Абинского района. Ежегодно в течение четырех лет здесь собирается молодежь со всего края, чтобы провести время с пользой, обменяться опытом и создать новые совместные проекты.

Встреча проходила в режиме неформального общения, молодые люди имели возможность задавать любые вопросы спикерам, которые специально приехали на мероприятие в таком составе: сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Даниэль Башмаков, руководитель регионального исполкома Народного фронта Сергей Костылев, эксперты ОНФ. Приняли участие и приглашенные гости - главы Абинского района и Абинского городского поселения, депутаты, общественники. Все были готовы рассказать ребятам о том, как в Краснодарском крае реализуются молодежные программы и проекты.

В самом начале с презентацией направления «Молодежка ОНФ» и проекта «Профстажировки» выступил Даниэль Башмаков. «Мы отмечаем 22 августа День Государственного флага Российской Федерации. Это важный государственный праздник, который сплачивает нацию, связывает воедино ее прошлое, настоящее и будущее. Мы хотим привлечь внимание современной молодежи к деятельности Народного фронта через новые проекты. Проект «Профстажировки», реализуемый при поддержке Общероссийского народного фронта, помогает студентам и выпускникам подобрать предприятие для прохождения стажировки по специальности в любом регионе России, что создает новый механизм прямого взаимодействия молодых специалистов и предприятий. А «Молодежка ОНФ» – дополнительная возможность проявить себя, работая на улучшение жизненного уровня своих земляков», – заявил Башмаков.

Ребята встретили такую информацию бурными аплодисментами и сразу же поднялись несколько рук, от желающих высказаться. Участница Всероссийского форума «Территория смыслов» в Вязьме Нина Слепнева сообщила, что ей посчастливилось узнать, чем живет молодежь в других регионах, послушать федеральных спикеров. «Могу заявить, что в нашей «Альпике» существует своя специфика. Тут мощной силой, объединяющей молодежь, является патриотическое движение. Помнить свою историю очень важно, мы рады что взрослые не забывают о нас», – отметила Слепнева.

Член регионального штаба ОНФ Сергей Костылев обратил внимание на реализацию проектов «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и «Генеральная уборка».

Далее диалог строился по системе «вопрос-ответ». После часовой беседы эксперты Общероссийского народного фронта провели для ребят познавательную викторину, по итогам которой победители получили памятные призы.

Подводя итоги форума, эксперт ОНФ в Краснодарском крае Наталья Котова сказала, что очень важно вспоминать о государственных символах не только в период праздников, но постоянно воспитывать у молодежи уважение к государственным символам. «Речь и о гимне, и о гербе, но в первую очередь именно о флаге. Важно, чтобы уважение к национальным символам стало частью гражданского самосознания. Всех молодых, активных, неравнодушных людей мы приглашаем присоединиться к реализации проектов ОНФ», – резюмировала Котова.