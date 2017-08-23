Бывший заместитель главы Белореченского района предстанет перед судом по обвинению в обещании и предложении посредничества во взяточничестве.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы МО Белореченский район по обвинению в обещании и предложении посредничества во взяточничестве с использованием служебного положения (ч.5 ст.291.1 УК РФ).

По данным следствия, следователем расследовалось уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже и незаконном проникновении в жилище, которое затем было передано в суд для рассмотрения. В обязанности заместителя главы администрации района входило в соответствии со служебными полномочиями в том числе и взаимодействие с правоохранительными органами. Имея опыт работы в правоохранительной системе и адвокатуре, чиновник, имея умысел на обещание и предложение посредничества во взяточничестве, сообщил отцу фигуранта уголовного дела о готовности передать взятку в размере 800 тысяч рублей должностным лицам суда за назначение ему наказания в виде условного лишения свободы либо не превышающего 9 месяцев лишения свободы. Понимая, что предложение носит противоправный характер, мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы. В октябре 2016 года после того, как заявитель передал заместителю главы администрации денежные средства, его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.