Нелегальные мигранты покинули территорию Кубани

Еще 27 незаконных гостей Российской Федерации были выдворены за пределы страны в соответствии с решениями судов Краснодарского края. Исполнительные действия осуществлялись под контролем судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности суда специализированного отдела оперативного дежурства г. Краснодара.

Все граждане, подлежащие выдворению, были выявлены в ходе рейда по проверке соблюдения миграционного законодательства на объектах сельскохозяйственного назначения в Красноармейском районе. 27 человек – граждан Таджикистана и Узбекистана – были препровождены судебными приставами в аэропорты и отправлены на родину, 18 человек вылетели из Минеральных Вод рейсом на Ташкент, а остальные 9 – из Адлера в Душанбе.

Согласно решению суда, все они были привлечены к административной ответственности по ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) и ст.18.8 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации). В качестве наказания нелегалам назначены административные штрафы в размере 2 тысячи рублей за каждое нарушение. Кроме штрафов, за уклонение от выезда по истечению определенного срока временного пребывания на территории Российской Федерации, все они подлежали административному выдворению.

Напомним, все незаконные гости Кубани доставляются в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, депортации и реадмиссии, находящийся в Гулькевичском районе Краснодарского края.