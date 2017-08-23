Второе наказание за родительскую безответственность

В Красноармейском районе Краснодарского края дознавателем отдела судебных приставов возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) в отношении жителя станицы Полтавской, длительное время не принимавшего участие в содержании и воспитании ребенка.

Мужчина, имея алиментные обязательства по уплате денежных средств в размере ¼ доли заработка и иного дохода ежемесячно в отношении 13-летней дочери, задолжал на содержание ребёнка 55 тысяч рублей. Должник в надлежащей форме был предупрежден об административной, а затем и уголовной ответственности за злостное уклонение от исполнения родительских обязанностей, но не сделал из этого никаких выводов.

В июле прошлого года за уклонение от выплаты алиментов он был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35 прим. 1 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Тем не менее, долг не только не был погашен, но и продолжал расти.

Результатом стало возбуждение уголовного дела, материалы которого были переданы в суд. Рассмотрев материалы дела, суд счел, что действия подсудимого квалифицированы правильно и вынес приговор – назначить мужчине наказание в виде исправительных работ сроком на семь месяцев с удержанием 10% в доход государства. Приговор вступил в законную силу.