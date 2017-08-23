〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Анапе бывший директор предприятия подозревается в невыплате заработной платы

Среда, 23 августа 2017 10:30
Оцените материал
(0 голосов)

Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Торговый дом Витязевская птицефабрика». Он подозревается в невыплате заработной платы подчиненным работникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Установлено, что мужчина ранее возглавлял данное предприятие, которое осуществляло свою деятельность в сфере оптовой торговли мясом и мясными продуктами. По версии следствия, в период с 2011 года по ноябрь 2014 года он в полном объеме не выплачивал заработную плату охраннику и сотруднице цеха. При этом у директора имелась возможность погашения задолженности, однако он расходовал деньги на иные цели. В результате задолженность по зарплате составила более 683 тысяч рублей, которая до настоящего времени не погашена.

В настоящее время предприятие проходит процедуру банкротства. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Прочитано 31 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Второе наказание за родительскую безответственность Житель Краснодара похитил замороженную рыбу на 1,7 миллиона рублей‍ »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.